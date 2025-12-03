Верховный суд ЛНР: наемник из Чехии осужден на 13 лет лишения свободы

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Наемник из Чехии приговорен к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховного суда ЛНР.

"Верховным судом ЛНР к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима осужден наемник из Чешской Республики. Верховным судом ЛНР постановлен обвинительный приговор в отношении гражданина Чешской Республики Трана М. Х. - жителя города Праги, который в целях получения материального вознаграждения прибыл в зону проведения СВО и принимал участие в качестве наемника в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований, где был взят в плен военнослужащими Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам судебного рассмотрения Тран осужден по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество).

В пресс-службе УФСБ по региону ТАСС добавили, что его наемническую деятельность пресекло УФСБ России по ЛНР совместно с УФСБ России по Московскому военному округу.