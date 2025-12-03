В Дагестане осудили условно экс-директора центра обслуживания населения

Порсуков с соучастниками похитил более 11 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший директор комплексного центра обслуживания населения в Хасавюртовском районе Дагестана по решению Верховного суда республики за хищение бюджетных средств приговорен к семи годам лишения свободы условно. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ России по Дагестану.

"Установлено, что бывший директор государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр обслуживания населения" Хасавюртовского района Дагестана Порсуков М. А., являясь одним из участников преступного сообщества, используя служебное положение, искусственно завышал объем бюджетных ассигнований, выделяемых подконтрольным центрам соцобслуживания. Для этого фигурантом было организовано внесение в электронный реестр получателей социальных услуг заведомо ложных сведений о гражданах, якобы нуждающихся в социальном обслуживании на дому. На основании этих документов заключались соглашения на получение субсидий. Преступными действиями Порсуков причинил государству ущерб в размере более 11 млн рублей. Верховный суд республики назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет условно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные денежные средства Порсуков совместно с соучастниками похитил и распорядился по своему усмотрению.

"Учитывая полное возмещение причиненного ущерба, Хасавюртовский горсуд признал Порсукова М. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 210 (организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)) УК РФ, назначив ему, по совокупности преступлений, наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 3 месяца условно, с испытательным сроком на 5 лет. Верховный суд Дагестана вынес апелляционное определение о смягчении приговора суда первой инстанции и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет условно", - добавили в УФСБ.