В Индонезии число жертв наводнений превысило 800 человек

Еще 623 человека числятся пропавшими без вести

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии возросло до 811 человек, еще 623 человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на данные индонезийских властей.

Ранее сообщалось, что число жертв превысило 700 человек.

Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы.