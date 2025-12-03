На Херсонщине ВСУ атаковали дроном машину скорой помощи

Медработники не пострадали

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 3 декабря. /ТАСС/. ВСУ нанесли удар дроном по машине скорой помощи в Голой Пристани Херсонской области, медработники не пострадали, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В последние 24 часа киевский режим нанес множественные удары по гражданской инфраструктуре. В Голой Пристани дрон целенаправленно ударил по машине скорой помощи. Медработники не пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что в Таврийске из-за украинской атаки поврежден жилой дом. "Частично разрушена крыша, стены и выбиты окна. В Каховке от обстрела загорелся частный дом. Пожар потушен. В Гладковке ранним утром произошел прилет в частное домовладение. К счастью, жильцы не пострадали", - перечислил он.

По информации главы Херсонщины, ВСУ также обстреливали Алешки, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Новую Каховку, Обрывки, Песчановку и Пролетарку.