Пенсионерки в Мордовии отдали мошенникам 24 млн рублей

Средства женщины получили за погибших на специальной военной операции сыновей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В Мордовии две пенсионерки передали мошенникам 24 млн рублей, полученные в качестве выплат за погибших на специальной военной операции сыновей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В Мордовии за прошедшие сутки две пенсионерки передали мошенникам 24 миллиона рублей, полученных в качестве выплат за погибших на СВО сыновей. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела", - говорится в сообщении.

Накануне днем в полицию обратилась 72-летняя жительница Рузаевского района и сообщила, что у нее похитили 15,5 млн рублей. По словам потерпевшей, 21 ноября ей позвонил неизвестный, представился работником военкомата и пояснил, что нужно прийти в учреждение для получения государственных наград за погибшего в зоне проведения СВО сына. При этом для записи в военкомат требовалось продиктовать код, пришедший в СМС. Сразу же после этого с женщиной связались уже якобы сотрудники Роскомнадзора и ФСБ и сообщили, что ранее ей звонил мошенник и требуется срочно перевести денежные средства на безопасный счет. Следуя указаниям, женщина поехала в банк в Саранск, оставила заявку на получение наличных в размере 11 млн рублей, через несколько дней забрала деньги, на вызванном аферистами такси поехала в гостиницу в забронированный для нее номер и стала ожидать приезда "сотрудника банка", которому спустя несколько часов на улице передала деньги по кодовому слову "кошка".

На следующий день аферисты позвонили снова и сообщили, что нужно обезопасить остальные денежные средства на счету. Пенсионерка снова поехала в саранский банк, и, действуя по аналогичной схеме, передала неизвестному мужчине 3,5 млн рублей. 29 ноября с женщиной снова связались аферисты, заявив, что ее деньги по-прежнему находятся под угрозой. После этого женщина заказала в банке 1 млн рублей и, получив наличные через банкомат, перечислила эту сумму злоумышленникам. Впоследствии, осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

В этот же день о хищении 8,5 млн рублей в правоохранительные органы сообщила 74-летняя жительница Теньгушевского района. По словам потерпевшей, несколько недель назад ей позвонил якобы сотрудник банка и рассказал, что все имеющиеся на счету сбережения, полученные в качестве выплаты за погибшего сына, хотят похитить мошенники. Он убедил женщину срочно обналичить деньги и передать на хранение, после чего женщина сняла 8,5 млн рублей и отдала их незнакомому мужчине, который приехал к ее дому. Спустя несколько дней она рассказала о произошедшем подруге, которая посоветовала обратиться в полицию.