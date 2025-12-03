В Якутии арестовали мать и сожителя по делу об истязании ребенка

Согласно материалам дела, с января 2023 по ноябрь 2025 года они систематически избивали малолетнего сына, а также применяли средства фиксации и психологическое насилие

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Мать и сожитель арестованы в Якутии по делу об истязании ребенка в городе Алдане. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Как ранее сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха (Якутия), 16 ноября поступило сообщение от жильца многоквартирного дома о том, что в одной из соседних квартир слышны подозрительный шум и плач детей. На адрес выехала участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Алданскому району. В квартире находились двое малолетних детей: шестилетний мальчик и его младшая сестра. Полицейский обнаружила следы побоев у мальчика. Он был истощен: его вес при росте 98 см составил 13 кг. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

"Мать ребенка и ее сожитель заключены под стражу, им предъявлено обвинение. По уголовному делу проводятся следственные действия", - говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, в период с января 2023-го по ноябрь 2025 года 41-летняя женщина с 37-летним сожителем причиняла физические и психические страдания малолетнему сыну, который находился в беспомощном состоянии. Сообщается о систематическом избиении, применении средств фиксации, физическом насилии. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Возбуждены еще два дела: в отношении матери уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ним (ст. 156 УК РФ) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), так как ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками органов профилактики повлекло совершение тяжкого преступления в отношении ребенка.