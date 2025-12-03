Во Владивостоке загорелся многоквартирный дом
МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар охватил мансардный этаж жилого дома во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Уборевича. На момент прибытия пожарных горела мансарда дома. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров", - сказали в министерстве.
Пожарные прибыли на место ЧП в течение пяти минут после вызова и приступили к тушению.