Во Владивостоке загорелся многоквартирный дом

Площадь пожара составляет около 400 кв. м

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар охватил мансардный этаж жилого дома во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Уборевича. На момент прибытия пожарных горела мансарда дома. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров", - сказали в министерстве.

Пожарные прибыли на место ЧП в течение пяти минут после вызова и приступили к тушению.