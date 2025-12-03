ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!"
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Во Владивостоке загорелся многоквартирный дом

Площадь пожара составляет около 400 кв. м
Редакция сайта ТАСС
10:37
обновлено 10:41
© Олеся Чепурченко/ ТАСС, архив

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пожар охватил мансардный этаж жилого дома во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Уборевича. На момент прибытия пожарных горела мансарда дома. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров", - сказали в министерстве.

Пожарные прибыли на место ЧП в течение пяти минут после вызова и приступили к тушению. 

РоссияДальний Восток