Экс-замдиректора Фонда защиты прав дольщиков Ленобласти вынесли приговор

Дениса Чибисова осудили на шесть лет

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к шести годам лишения свободы условно и штрафу в размере 11 млн рублей бывшего замдиректора Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области Дениса Чибисова, который признан виновным в злоупотреблении полномочиями и получении коммерческого подкупа. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СК России.

"Судом обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, дополнительное наказание в виде 11 млн штрафа, а также конфисковано имущество, полученное преступным путем, в размере 7 млн рублей", - говорится в сообщении.

О заключении фигуранта под стражу сообщалось в июле 2022 года. Как установило следствие, с октября 2019 по март 2022 года руководитель областного фонда защиты прав дольщиков Александр Горшенев (его дело продолжает рассматриваться в суде) и его заместитель Чибисов в целях личного обогащения необоснованно израсходовали 89 млн рублей из бюджетных денег, что привело к длительному неисполнению фондом обязательств по завершению строительства проблемных долевых ЖК в регионе.

Кроме того, по данным следствия, Горшенев и Чибисов незаконно получили от представителей подрядных организаций более 17 млн рублей за увеличение стоимости контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам фонда, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов, а также их приемку и своевременную оплату.

Как отметили в СК, противоправная деятельность осужденного стала результатом коррупционных действий бывшего вице-губернатора Ленобласти Михаила Москвина, который в октябре 2024 года был приговорен к четырем годам колонии строгого режима за взятки на общую сумму 12,6 млн рублей, полученные за общее покровительство от Горшенева и руководителя Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области Даниила Федичева (в ноябре приговорен к штрафу в 1,4 млн рублей по делу о злоупотреблении полномочиями). Действия фигурантов привели в том числе к безосновательной трате около 100 млн рублей из бюджета, выделенных в качестве субсидии для завершения строительства проблемных объектов.