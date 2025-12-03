В Гонконге суммарно арестовали 21 человека по делу о пожаре со 159 погибшими

Шестеро мужчин были субподрядчиками, отвечающими за систему пожарной сигнализации в ЖК Wang Fuk Court, их арестовали по подозрению в даче ложных показаний

ГОНКОНГ, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция Гонконга арестовала в минувшие сутки еще 6 человек по делу о пожаре в жилом комплексе, унесшем по меньшей мере 159 жизней. Как сообщил на пресс-конференции представитель полиции Джо Чоу, общее число арестованных по этому делу составило 21 человек.

По этой информации, шестеро мужчин в возрасте от 44 до 55 лет были субподрядчиками, отвечающими за систему пожарной сигнализации в ЖК Wang Fuk Court. Их арестовали по подозрению в даче ложных показаний.

"Они [эти шесть человек] ложно сообщили в департамент пожарной охраны, что не будут деактивировать систему пожарной сигнализации во время процесса ремонта", - сказал представитель полиции.

Ранее полиция мегаполиса задержала 15 человек. В их числе сотрудники строительной компании Prestige Construction & Engineering Co Limited, проводившей ремонт в загоревшемся комплексе, а также представители субподрядной компании, занятой в ремонте зданий.