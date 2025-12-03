Первого вице-мэра Нижнего Новгорода подозревают в получении взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Первый замглавы администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров подозревается в получении взятки за способствование незаконной коммерческой деятельности. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По версии следствия, в период с февраля по август 2025 года подозреваемый за способствование в организации незаконной коммерческой деятельности на территории города Нижнего Новгорода получил через посредника взятку в значительном размере", - говорится в сообщении.

Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере). Мужчина задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В управлении добавили, что по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, а также выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта. Противоправные действия выявлены следователями СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по региону.

По данным городской администрации, на Егорова с 27 сентября 2022 было возложено исполнение обязанностей первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. С 27 августа 2025 года он назначен первым замглавы администрации. Ранее эту должность занимал Илья Штокман, который находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.