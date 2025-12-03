Несовершеннолетнего жителя Кургана задержали по подозрению в госизмене

Фигурант размещал в публичных местах Кургана надписи с призывами к вступлению в террористическую организацию Украины, отправлял фото машин с символикой СВО представителю подконтрольного СБУ террористического движения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Житель Кургана задержан по подозрению в государственной измене, семнадцатилетний молодой человек размещал призывы к вступлению в украинскую террористическую организацию и отправлял кураторам фото автомобилей с символикой СВО для совершения поджогов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"УФСБ России по Курганской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан 17-летний местный житель. Разделяя проукраинскую позицию в отношении СВО, фигурант в мессенджере Telegram инициативно установил контакт с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения, выразив намерение оказывать содействие иностранной организации в деятельности против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Задержанный размещал в публичных местах Кургана надписи с призывами к вступлению в террористическую организацию Украины, отправлял фото автомобилей с символикой СВО, осознавая, что целью украинского террористического движения является сбор сведений о жителях Курганской области, поддерживающих проведение СВО, и совершение поджогов принадлежащих им автомобилей.

В качестве вознаграждения за выполненные задания подозреваемый получил 30 долларов США. Задержанный находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.