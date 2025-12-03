В Красноярске экс-управляющую банка осудили за хищение у клиента 150 млн рублей

Женщину приговорили к четырем годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Красноярска приговорил к четырем годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа женщину, которая, будучи управляющей одного из банков, похитила у клиента 150 млн рублей. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"Сегодня Октябрьским районным судом города Красноярска женщина была признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Женщина признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации полиции, в 2018 году женщина, будучи управляющей банка, убедила руководителя группы строительных компаний разместить вклад на сумму 150 млн рублей в финансово-кредитной организации, где она работала. При этом злоумышленница гарантировала от своего имени процентную ставку 14,65% годовых, несмотря на то, что в других банках процентная ставка на тот период не превышала 6%.

"После поступления денег клиента в кассу управляющая, используя свои полномочия, под предлогом возврата средств потерпевшему вынесла из банка наличные в сумме 150 миллионов рублей. При этом ничего не подозревающему клиенту обвиняемая передала фиктивные договоры вкладов и кассовые ордеры, подтверждающие поступление денег", - добавили в региональном главке.

Когда подошел срок выплаты процентов по вкладу, управляющая под различными предлогами переносила их, при этом выплаты по процентной ставке были значительно меньше, чем было предусмотрено договором. После чего мужчина обратился в правоохранительные органы. Как выяснили сотрудники полиции, в марте 2020 года обвиняемая выехала на территорию Турции, где была задержана по запросу Генпрокуратуры РФ и экстрадирована в Россию. В полиции не сообщают фамилий ни осужденной, ни пострадавшего, также не сообщается название банка, где работала женщина.