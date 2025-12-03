Экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского арестовали

Он обвиняется в получении особо крупной взятки

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского по обвинению в получении особо крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении [бывшего] депутата Госдумы Анатолия Владимировича Вороновского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского ("Единая Россия"). Ранее она приняла постановление о снятии неприкосновенности с Вороновского. Сообщалось, что в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Депутата подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей от строительной фирмы из Дагомыса. В своем выступлении Вороновский заявил, что будет доказывать свою невиновность и не намерен скрываться от следствия, он сдал свой заграничный паспорт.

Вороновский был избран в Госдуму VIII созыва по списку "Единой России" от Краснодарского края. До этого занимал должности заместителя, а затем советника губернатора Краснодарского края в 2020-2021 годах.

В новость внесена правка (15:12 мск) - передается с исправлением в заголовке, лиде и втором абзаце, верно - экс-депутата, [бывшего] депутата.