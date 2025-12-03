В Татарстане задержали главу военного представительства Минобороны по делу о взятке

Фигурант дела получал деньги за содействие при согласовании актов сдачи-приемки работ и неприменение мер ответственности при выявлении нарушений условий государственного контракта

КАЗАНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Татарстану задержали начальника военного представительства Минобороны России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

"Фигурант дела получал денежное вознаграждение за оказание содействия при согласовании актов сдачи-приемки работ и неприменение мер ответственности при выявлении нарушений условий государственного контракта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о контрактах по техническому надзору автомобилей общевойскового назначения для нужд Минобороны на территории Крыма и зоны проведения специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 (получение взятки), ч. 1 ст. 285.4 (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа) УК РФ.