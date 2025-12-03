Западная часть Кубы осталась без энергоснабжения из-за сбоя

Отключение электричества затронуло несколько провинций от Сьенфуэгоса до Пинар-дель-Рио, а также столицу республики

ГАВАНА, 3 декабря. /ТАСС/. Западные провинции Кубы и столица республики Гавана остались без электричества в результате сбоя в работе энергосистемы утром 3 декабря.

"Сегодня рано утром произошло отключение электроэнергии, затронувшее несколько провинций от Сьенфуэгоса до Пинар-дель-Рио. В результате в городе произошло масштабное отключение электроэнергии, в настоящее время электроснабжение отсутствует", - говорится в сообщении гаванского отделения энергетической компании Uni n El ctrica. Оператор сообщил, что расследует причины отключения и работает над восстановлением электроснабжения.

Ситуация в сфере энергетики на Кубе продолжает оставаться сложной. В марте и сентябре национальная энергетическая система острова полностью выходила из строя из-за аварий на крупнейшей в стране теплоэлектростанции Antonio Guiteras. Предыдущий крупный сбой в электроэнергетике Кубы случился в октябре 2024 года. Тогда некоторые ТЭС выходили из строя несколько раз подряд, что стало причиной последующего отключения всей национальной системы электроснабжения страны.

В феврале президент Кубы Мигель Диас-Канель открыл первый в стране парк солнечной энергетики. Кубинские власти неоднократно подчеркивали важность развития альтернативных источников энергии в стране, испытывающей серьезные трудности в сфере электроэнергетики в связи с сильной изношенностью электростанций, а также из-за проблем с доставкой топлива, главной причиной которых на острове считают многолетнее торгово-экономическое эмбарго со стороны США.