Жителя Калининградской области обвиняют в применении насилия к полицейскому

По версии следствия, фигурант причинил травму руки сотруднику полиции, во время задержания его по подозрению в грабеже

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Гурьевский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Калининградской области предъявил 33-летнему местному жителю обвинение в применении насилия к сотруднику полиции, мужчина арестован, сообщило региональное следственное управление в своем Telegram-канале.

По версии следствия, 30 ноября 2025 года фигурант, находясь в квартире по улице Лазурной в поселке Голубево, причинил травму руки сотруднику полиции, прибывшему в составе следственно-оперативной группы для задержания его по подозрению в совершении грабежа. "В настоящее время мужчина задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 января 2026 года", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Гурьевского района.