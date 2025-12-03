Взорвавшего банкоматы жителя Омска приговорили к девяти годам колонии

Мужчина пытался похитить более 12 млн рублей

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к девяти годам колонии местного жителя, который не менее пяти раз взрывал с помощью самодельных взрывных устройств банкоматы, пытаясь похитить средства. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб. Также суд постановил конфисковать в доход государства 150 тыс. руб., равные стоимости автомобиля, на котором осужденный совершал преступления, а потом продал его", - сказала Булихова.

Мужчина признан виновным в незаконном изготовлении взрывных устройств, покушении на их изготовление и покушение на кражу. Суд установил, что с ноября 2022 года по апрель 2024 года он при помощи бытовых газовых баллонов и полимерных шлангов изготавливал самодельные взрывные устройства, которые не менее пяти раз пытался использовать для подрыва банкоматов, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов. Но после срабатывания сигнализации он скрывался.

По словам Булиховой, мужчина готовился к совершению краж заранее. Он наблюдал за посещаемостью помещений с банкоматами, использовал маску, камуфляжный костюм и перчатки. В общей сложности мужчина пытался похитить более 12 млн рублей. Банкам, пострадавшим от рук злоумышленника, суд рекомендовал требовать компенсации ущерба в порядке гражданского судопроизводства.