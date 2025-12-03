В Туве госпитализировали мальчика после нападения собаки

Ребенок получил рваные раны лица

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. В Кызыле семилетний мальчик госпитализирован после нападения собаки. Организована проверка, сообщили ТАСС в прокуратуре Тувы.

"По предварительной информации, 3 декабря 2025 года в микрорайоне Вавилинский затон города Кызыла на семилетнего ребенка напала собака. Ребенок госпитализирован. Проводится проверка. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также об ответственном обращении с животными", - сообщили в прокуратуре.

В Службе ветеринарии Тувы ТАСС рассказали, что на ребенка напала тувинская овчарка, которая, по предварительным данным, принадлежит соседям мальчика. "Ребенок получил рваные раны лица после нападения тувинской овчарки. Мальчик доставлен в больницу в тяжелом состоянии. <...> В отношении владельца собак составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.52 КоАП РФ (нарушение правил содержания домашних животных). <...> Специализированной службой отлова на законных основаниях изъяты две собаки породы тувинская овчарка, представлявшие непосредственную опасность. Животные помещены в пункт временного содержания МКУ "Приют для животных г. Кызыла", - пояснили в службе.