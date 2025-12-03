В Тульской области завели дело об организации незаконной миграции

Фигуранты организовали незаконное пребывание на территории Тулы и Тульской области более 150 человек

ТУЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении 3 человек, подозреваемых в организации незаконного пребывания в Тульской области более 150 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"По материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что двое мужчин и женщина в период с апреля по ноябрь 2025 года за деньги заключали гражданско-правовые договоры с иностранцами и подавали об этом уведомления в миграционную службу. Таким образом они организовали незаконное пребывание на территории Тулы и Тульской области более 150 человек.

Следователи выясняют все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемых, решается вопрос об избрании им меры пресечения.