Школьник в Уфе передал мошенникам сбережения семьи на 12,5 млн рублей

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Мошенники выманили у школьника из Уфы семейные сбережения на 12,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

"В Уфе полицейские возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошенничества в особо крупном размере. Аферисты выманили у школьника сбережения семьи на 12,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В полицию обратилась 43-летняя жительница Орджоникидзевского района города Уфы. Женщина рассказала, что ее 16-летнему сыну позвонил якобы сотрудник службы доставки и попросил назвать код из СМС. Школьник продиктовал неизвестному цифры из пришедшего сообщения, после чего ему пришло сообщение об изменении номера телефона, привязанного к "Госуслугам".

Затем злоумышленники снова позвонили подростку и, представившись сотрудниками "финмониторинга" и ФСБ, сообщили, что мошенникам удалось завладеть его данными, оформить доверенность на банковские счета его родителей. Аферисты заявили ребенку, что все ценное имущество в доме необходимо как можно скорее задекларировать, чтобы успеть сохранить, а если школьник не передаст деньги и ценности для декларирования в налоговую, то станет фигурантом уголовного дела. Они заставили юношу собрать в квартире всю наличность в размере более 800 тыс. рублей и перевести всю сумму через банкомат на указанный ими "безопасный счет", а иностранную валюту, которую он нашел в квартире, потребовали передать их курьеру, используя при этом кодовое слово.