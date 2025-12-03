В Дагестане задержали экс-главу Новолакского района

Его подозревают в превышении должностных полномочий

МАХАЧКАЛА, 3 декабря. /ТАСС/. Силовики по подозрению в превышении должностных полномочий задержали бывшего главу Новолакского района Дагестана.

Об этом сообщили в МВД по республике.

"Сотрудниками МВД Дагестана совместно с управлением "К" СЭБ ФСБ России и УФСБ России по Республике Дагестан задержан бывший глава Новолакского района Айдиев М-Г. Ш., подозреваемый в превышении должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый, являясь главой органа местного самоуправления, в нарушение порядка переселения населения на новое место жительства, утвержденного постановлением Совета Министров РД от 17.02.1993, на территории еще необразованных населенных пунктов, не имеющих статус "сельское поселение" и в установленном законом порядке не входящего в состав МО "Новолакский район", в нарушение генеральных планов застройки специально отведенных под реализацию вышеуказанного постановления, незаконно предоставил в собственность на безвозмездной основе земельные участки, общей площадью 5,17 га, лицам, которые не имели законных оснований для получения земельных участков и постановки на учет в качестве нуждающихся.

В результате этих действий, граждане, законно и объективно признанные нуждающимися, были лишены возможности реализации своего права на получение земельных участков, а лица, подлежащие переселению в установленном законом порядке, были лишены возможности переселения и восстановления прав репрессированных народов на территории Российской Федерации. СЧ СУ МВД по Республике Дагестан в отношении Айдиева М-Г. Ш. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступления и причастных к нему лиц. Айдиев М-Г. Ш. задержан в порядке ст. 91 УПК России, решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавили в МВД региона.