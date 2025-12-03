В Чувашии осудили двух жителей Подмосковья за покушение на сбыт 49 кг наркотиков

Фигуранты уголовного дела признали вину

ЧЕБОКСАРЫ, 3 декабря. /ТАСС/. Суд в Чувашии вынес обвинительный приговор мужчине и женщине из Московской области, у которых изъяли 49 кг наркотиков синтетического и растительного происхождения. Им назначено семь лет и пять лет три месяца колонии общего режима соответственно, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

"В Чувашии <…> пара из Подмосковья осуждена за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). <…> Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы, а его гражданская жена - к пяти годам трем месяцам колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина признан виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Правоохранители отметили, что в ходе досмотра автомобиля, на котором передвигались фигуранты уголовного дела, было обнаружено около 14 кг наркотиков синтетического и растительного происхождения. После этого следователи выехали по месту проживания задержанных в Подмосковье, где нашли еще более 35 кг наркотиков, говорится в сообщении.

В полиции добавили, что фигуранты уголовного дела признали вину.