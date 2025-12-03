В Майкопе загорелся технический этаж административного здания

МАЙКОП, 3 декабря. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание на техническом этаже 8-этажного административного здания в республиканском центре Адыгеи Майкопе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В эти минуты пожарные МЧС России ликвидируют возгорание на техническом этаже восьмиэтажного административного здания. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 15:55 мск пожар локализован на площади 30 кв. м.