В Тамбове бывшую помощницу прокурора осудили на 4,5 года за мошенничество

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Тамбовский районный суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении бывшего старшего помощника прокурора, она приговорена к 4,5 года колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

"Подсудимая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 - ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), и ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, бывшая помощница прокурора ввела в заблуждение знакомых, чей родственник находился под стражей. Она пообещала за денежное вознаграждение добиться его освобождения, а в дальнейшем - прекращения уголовного преследования, хотя изначально не имела на это ни полномочий, ни реальной возможности. Общая сумма предполагаемого вознаграждения составляла 220 тыс. рублей. Передачу денег должны были обеспечить ее сожитель и дочь.

В ходе судебного разбирательства все подсудимые свою вину не признали. С учетом всех обстоятельств уголовного дела, ее сожитель и дочь осуждены за соучастие в мошенничестве и покушение на него, им назначено условное наказание: сожителю - три года условно с испытательным сроком три года, дочери - два года шесть месяцев условно с испытательным сроком два года.