Экс-главу подразделения Росимущества по Удмуртии осудили на 4,5 года за взятку

Екатерина Рублева получила взятку в размере более 1,9 млн рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первомайский районный суд Ижевска приговорил к четырем с половиной годам колонии бывшего руководителя подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерину Рублеву, которую обвиняли в получении взятки и подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Удмуртии.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Удмуртии суд назначил виновной наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере более 1,9 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и службе в органах местного самоуправления на 3 года. Также принято решение о конфискации у Рублевой денежных средств и иного имущества в размере суммы взятки", - отмечается в сообщении.

Суд установил, что в 2024-2025 годах Рублева получила взятку в размере более 1,9 млн рублей от директора коммерческой организации за обеспечение заключения договора аренды земельного участка без проведения торгов. Кроме того, в 2025 году она склонила главу Воткинского района к изданию незаконного постановления о разрешении коммерческой организации использовать участок земли, находящийся в федеральной собственности, в пределах национального парка "Нечкинский".

В отношении Рублевой было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и подстрекательстве к превышению должностных полномочий (ч. 4 ст. 33, п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). "Рублева признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства", - сообщили в прокуратуре Удмуртии.

Приговор в законную силу не вступил.