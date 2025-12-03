Бориса Акунина приговорили к 15 годам колонии заочно

По первому приговору писателю назначили заочно 14 лет колонии

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мировой суд Москвы окончательно приговорил писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) к 15 годам колонии заочно, добавив 1 год колонии к ранее назначенному заочному наказанию в 14 лет. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил назначить Чхартишвили наказание в виде лишения свободы на срок один год. Путем полного присоединения наказания окончательно назначить Чхартишвили наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет колонии", - огласила приговор судья.

Акунин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

"По приговору суда ему также назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов (каналов) с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, сроком на 6 лет, со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в столичной прокуратуре.

Было установлено, что иноагент Акунин, будучи дважды привлеченным в течение года к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ, с февраля по август разместил в соцсети на подконтрольном ему канале как минимум 76 публикаций без указания на то, что эти материалы произвел и (или) распространил иноагент либо они касаются деятельности иноагента.

Ранее писателя заочно приговорили к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.