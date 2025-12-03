В Приморском крае при пожаре в частном доме пострадали три человека

Их доставили в больницу

ВЛАДИВОСТОК, 3 декабря. /ТАСС/. В городе Артеме Приморского края три человека пострадали в результате пожара в частном жилом доме, прокуратура контролирует причины произошедшего. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Предварительно установлено, что вечером 3 декабря 2025 года в частном доме по улице Александровской в Артеме произошел пожар. В результате пожара пострадали 85-летняя пенсионерка и двое молодых людей: 24-летняя девушка и 25-летний молодой человек, которые госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС Приморского края, сообщение о возгорании дома на Александровской улице поступило на телефон пожарно-спасательной службы в 19:52. По состоянию на 20:14 открытое горение было ликвидировано на площади около 100 кв. м. В настоящее время проводится разборка и проливка конструкций.