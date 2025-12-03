В Воронеже гражданину США Гилману назначили еще два года колонии

Его признали виновным в применении силы к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Воронежа вынес приговор гражданину США Роберту Гилману, обвинявшемуся в применении силы к сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний. К ранее назначенному сроку заключения в восемь лет ему добавили два года колонии, сообщила ТАСС адвокат Гилмана Ирина Бражникова.

"Два года дали, к его восьми два года - получилось 10 в сумме. <…> Нет, апелляцию подавать не будем. У него будет еще одно уголовное дело, еще один эпизод, но это уже отдельно будет рассматриваться", - сказала Бражникова.

Приговор вынесен по двум эпизодам, имевшим место весной 2025 года. 5 мая Гилман совершил новое нападение на сотрудника УФСИН, не желая быть отправленным в исправительную колонию из СИЗО из-за лучших в сравнении с колонией условий содержания и полагая, что это приведет к его оставлению в изоляторе. Несмотря на попытку напасть на сотрудника СИЗО, на следующий день его все же этапировали в исправительную колонию №8 в Россоши. Расстроенный этим фактом и желавший вернуться в СИЗО в Воронеже, Гилман вновь совершил нападение на сотрудника УФСИН.

Прения сторон и последующие стадии судебного процесса прошли 3 декабря в воронежском СИЗО, где содержится Гилман в связи с недоставлением подсудимого в здание суда.

В аппарате Центрального районного суда уточнили, что в новом приговоре речь идет о колонии строгого режима. Там также добавили, что начало рассмотрения новых эпизодов в деле Гилмана назначено на 25 декабря.

О деле Гилмана

Гилмана задержали 19 января 2022 года на вокзале в Воронеже за пьяный дебош в поезде Сухум - Москва. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой. Суд назначил ему 4,5 года колонии общего режима, в мае 2023 года срок наказания сократили на год. Новое уголовное дело в отношении Гилмана возбудили после того, как он, отбывая наказание, не согласился соблюдать распорядок дня и применил в отношении сотрудника колонии физическое насилие. Также в колонии он несколько раз ударил следователя, затем вновь применил физическое насилие в отношении инспектора в СИЗО, куда его перевели на период следствия.

В октябре 2024 года Гилмана приговорили к семи годам одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей, в апреле 2025 года срок заключения увеличили на один год. Из материалов суда, на основании которых был вынесен последний приговор, следует, что срок заключения был увеличен с учетом позиции прокуратуры, которая посчитала назначенное наказание "слишком мягким и несправедливым".

В документе содержится описание событий, изложенное Гилманом. Он утверждал, что один из пострадавших якобы "неоднократно насмехался над его отцом, который в настоящее время парализован и не может самостоятельно передвигаться". Гилман считает свои действия "лишь реакцией" на поведение потерпевшего. В другой раз он применил физическую силу к следователю из-за того, что тот, "сидя на стуле, издавал звуки, как его парализованный отец".