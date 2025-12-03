В Коми начнут рассматривать дело организатора хищений Зарубина 11 декабря

Его обвиняют в мошенничестве

СЫКТЫВКАР, 3 декабря. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд 11 декабря приступит к рассмотрению уголовного дела о многомиллиардных хищениях имущества Республики Коми, которые организовал сбежавший из России предприниматель Александр Зарубин. Дело будет рассмотрено в отсутствие обвиняемого, сообщила пресс-служба суда.

"По итогам предварительного слушания уголовное дело в отношении Зарубина А. Л. назначено к рассмотрению в общем порядке в отсутствие подсудимого, который в ходе предварительного расследования был объявлен в международный розыск. Судебное заседание назначено на 11 декабря с 10:30. Уголовное дело расследовалось Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Зарубин обвиняется в мошенничестве, организованном группой, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в легализации средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По информации Генпрокуратуры, в 2006 году Зарубин создал организованную группу, в которую вовлек главу Коми Вячеслава Гайзера и иных лиц. С 2006 по 2011 год соучастники мошенническим путем приобрели в Сыктывкаре право на 100% акций ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая". Для этого акции были отчуждены из государственной собственности и внесены в уставной капитал ООО "Метлизинг", подконтрольного Зарубину. В результате Республике Коми причинен ущерб на сумму 2,4 млрд рублей.

С мая 2011 по сентябрь 2015 года полученная птицефабрикой прибыль в 1,45 млрд рублей перечислена на расчетный счет ООО "Метлизинг" в качестве выплаты дивидендов. Из них более 828 млн рублей соучастники легализовали путем совершения финансовых операций и сделок с подконтрольными юридическими лицами. Кроме того, в июле 2010 года в Сыктывкаре участники организованной группы путем обмана членов совета директоров ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" похитили принадлежащие ему свыше 64 млн рублей, продав фонду 98% долей в уставном капитале контролируемого Зарубиным ООО "Сыктывкарский промкомбинат". Зарубин скрылся от предварительного следствия за пределами России и в 2015 году был объявлен в международный розыск.

Приговоры участникам дела

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил бывшего главу Коми Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. По ключевому обвинению в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) все фигуранты были оправданы. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму. Ключевым активом, которым завладели фигуранты, являлось ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая", стоимость которого, по разным оценкам, составляла от 1 млрд до 3,5 млрд рублей, в итоге она была оценена в 2,4 млрд рублей.

Более 20 участников резонансного уголовного дела отбыли наказание. В заключении остается только Гайзер, его срок истекает в сентябре 2026 года.