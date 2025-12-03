Срок задержания первого замглавы Нижнего Новгорода продлили на 72 часа

Сергея Егорова подозревают в получении взятки за способствование незаконной коммерческой деятельности

Первый замглавы Нижнего Новгорода Сергей Егоров (слева) © Георгий Поветкин/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Суд продлил срок задержания первому замглавы Нижнего Новгорода Сергею Егорову на 72 часа, сообщает корреспондент ТАСС из зала Московского районного суда города.

"Суд постановил продлить подозреваемому срок содержания на 72 часа, до 18:00 мск, 5 декабря", - сказала судья Оксана Муратова. Судья назначила заседание об избрании меры пресечения на 11:00 мск 5 декабря.

Егорова задержали 2 декабря. В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что его заподозрили в получении взятки за способствование незаконной коммерческой деятельности. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника в значительном размере).