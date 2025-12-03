Уроженца Узбекистана осудили за фейки об армии РФ и оправдание терроризма

Мужчина получил восемь лет

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ 3 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил уроженца Узбекистана Арслана Мирзаева к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах РФ и оправдание терроризма. Об этом сообщил представитель суда.

"В Одессе Мирзаев умышленно распространил в социальной сети под видом достоверных сообщений информацию, содержащую постановочные фото- и текстовые материалы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы совершенных российскими военнослужащими преступлениях в г. Буче Киевской области и г. Мариуполе Донецкой Народной Республики. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант в марте 2023 года и июне 2024-го также разместил в интернете видео со своим обращением о признании идеологии и практики терроризма правильными.

Приговор в законную силу не вступил.