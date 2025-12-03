"Инсайдер": в Тернополе из-за бесплатных бургеров произошла драка

Есть пострадавшие несовершеннолетние

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Массовая драка в Тернополе на западе Украины возникла во время раздачи бесплатных бургеров, есть пострадавшие несовершеннолетние. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

По его данным, некий блогер, чье имя не называется, провел встречу с фанатами. Согласно кадрам, которые опубликовало издание в Telegram-канале, туда пришли более сотни человек. В то же время блогер начал бросать бесплатные бургеры в толпу, из-за чего началась давка.

Других подробностей не приводится.