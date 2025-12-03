Bild: в ФРГ полиция перекрыла центр Мёнхенгладбаха из-за угрозы взрыва

Полиция использует служебную собаку для обнаружения взрывчатых веществ

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Полиция проводит масштабную операцию в центре города Мёнхенгладбаха (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ из-за сообщений об угрозе взрыва, ведется эвакуация людей из близлежащих зданий. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на представителя полиции.

Сигнал тревоги поступил в полицию в среду около 13:00 (15:00 мск). Сотрудники правоохранительных органов оцепили площадь Бисмаркплац в центре города. Представитель полиции подтвердила Bild наличие угрозы и использование служебной собаки для обнаружения взрывчатых веществ. Более подробной информации она не предоставила.

Закрытие Бисмаркплац приводит к значительным перебоям в движении транспорта в центре Мёнхенгладбаха. Несколько улиц, как пояснили в полиции, будут перекрыты. Это также скажется на работе общественного транспорта, поскольку автобусные маршруты проходят через Бисмаркплац.