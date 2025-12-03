Бастрыкин хочет завести дела о коррупции на пятерых судей Ростова-на-Дону

Вопрос будет рассмотрен 8 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение дел о коррупции в отношении пятерых судей в отставке из Ростова-на-Дону. Об этом сказано на сайте ВККС. Там уточняется, что вопрос будет рассмотрен 8 декабря.

"8 декабря назначено рассмотрение представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Советского районного суда г. Ростова-на-Дону в отставке Батальщикова Олега Викторовича по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - сказано на сайте коллегии.

Аналогичные представления глава СК направил в отношении мирового судьи Советского судебного района районного суда Ростова-на-Дону в отставке Эльмиры Пономаревой и судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Наталии Цмакаловой. Ранее сообщалось о представлении на судью Советского районного суда Ростова-на-Дону Артура Маслова и председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой.