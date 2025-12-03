В Волгоградской области арестовали подростка, подозреваемого в убийстве

По данным следствия, он жестоко избил пожилую женщину и похитил материальные ценности, затем поджег дом и скрылся

ВОЛГОГРАД, 3 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили в Волгоградской области уголовное дело в отношении подростка, который подозревается в жестоком убийстве проживавшей по соседству пенсионерки. Юноша арестован, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

1 декабря при тушении пожара, произошедшего в одном из частных домовладений поселка Гумрак, было обнаружено тело пожилой женщины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть пенсионерки наступила в результате множественных телесных повреждений, включая закрытую тупую травму головы, шеи, грудного отдела позвоночника и живота, а также множественных переломов.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проведенных следователями территориального подразделения регионального управления СК РФ во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по Волгоградской области, установлен и задержан подозреваемый в расправе над пенсионеркой. Им оказался проживающий в этом же поселке 17-летний местный житель. <…> Подозреваемый задержан, судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подросток проник в домовладение своей пожилой соседки, с которой ранее состоял в конфликтных отношениях из-за ее замечаний по поводу его асоциального поведения. Он жестоко избил пожилую женщину и похитил материальные ценности, включая ноутбук, мобильные телефоны и портативную акустическую колонку. С целью скрыть следы преступления, подросток совершил поджог домовладения и скрылся.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.