В Уфе на реке Белой спасли двух человек

Девушка находится в реанимации

Редакция сайта ТАСС

УФА, 3 декабря. /ТАСС/. Юношу и девушку спасли на реке Белой в Уфе, 18-летняя пострадавшая находится в реанимации. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

"Молодые люди, которых спасатели достали из реки Белой, доставлены в медицинские учреждения. Их состояние держу на личном контроле. 17-летний молодой человек госпитализирован в РДКБ. Он находится в состоянии средней степени тяжести, на данный момент проходит дополнительные обследования. 18-летняя девушка доставлена в больницу скорой медицинской помощи. Она в реанимации", - сообщил Рахматуллин.

Он также добавил, что к пациентам для оказания медпомощи выехал специалист Республиканского психотерапевтического центра.

По данным Управления гражданской защиты Уфы, около 18:00 (16:00 мск) в ЕДДС столицы Башкирии поступило сообщение о том, что в реке Белой напротив бассейна "Юность" плывут два человека, их заметили очевидцы и позвонили в службу спасения. Спасатели на катере вытащили из реки девушку 2007 года рождения и юношу 2008 года рождения. Оба с общим переохлаждением были переданы бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.