В Петербурге суд отказался возвращать квартиру обманутой мошенниками женщине

Покупательница признана добросовестной стороной сделки, не связанной с аферистами

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отказал 65-летней местной жительнице в иске о признании недействительным договора, по которому она продала свою квартиру, действуя под влиянием мошенников. Покупательница жилплощади признана добросовестной стороной сделки, не связанной с аферистами, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В своем Telegram-канале она рассказала, что решение первой инстанции устояло в апелляционном суде и вступило в законную силу. "Суд <...> изучил огромное количество документов, справок и т. д., допросил свидетелей и сказал следующее. Само по себе то обстоятельство, что истец при заключении договора купли-продажи полагала, что данный договор является мнимой, совершенной лишь для вида сделкой, основанием для признания указанного договора недействительным не является. Есть еще ответчик - и ответчик, как установил суд, является добросовестным", - написала Лебедева.

Как указала в заявлении истица по имени Наталия, в январе 2024 года с ней связались неизвестные, которые представлялись сотрудниками оператора связи и ЦБ. Под предлогом предотвращения противоправного оформления кредитных договоров на ее имя собеседники убедили женщину перевести на указанные ими счета 1 млн рублей - ее собственные сбережения и деньги, взятые в кредит у банков. Затем Наталия продала квартиру, получив за нее 9 млн рублей и почти все деньги также перевела на неизвестные ей счета, после чего выехала из квартиры и "ждала, когда ей все вернут".

В конце февраля 2024 года друзья Наталии приехали в проданную квартиру и обнаружили в ней посторонних людей, которые делали ремонт. Так заявительница поняла, что ее обманули - по факту мошенничества было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц.

Посчитав, что ответчица по имени Анна является недобросовестным приобретателем, Наталия обратилась в суд за защитой своих прав. Суд выяснил, что покупательница действовала в рамках закона и без преступного умысла. Собственноручная расписка Наталии, подлинность которой она не оспаривала, подтверждает получение ей оплаты за квартиру в полном объеме, а то, что полученные деньги продавец перевела неизвестным, само по себе не является основанием для отмены сделки.

"Анна с целью заключения договора купли-продажи и исполнения своих обязательств по нему произвела оценку предмета договора, заключила с банком кредитный договор для приобретения спорной квартиры, осуществила оплату по договору в полном объеме, приняла объект недвижимости по акту приема-передачи, после государственной регистрации права собственности начала ремонт <...>. Доказательств обмана Наталии со стороны Анны в материалы дела не представлено, а равно не представлено доказательств того, что лица, убедившие истца по телефону продать квартиру, действовали в интересах Анны либо Анна знала или должна была знать об обмане Наталии", - пояснила Лебедева. По ее словам, суд не нашел в материалах дела и свидетельств того, что в интересах покупательницы или мошенников действовал нанятый Наталией агент по недвижимости, который помогал ей оформить сделку и получил от заказчицы за работу 700 тыс. рублей.

О прецедентах с возвращением квартир гражданам по "схеме Долиной"

В последнее время в российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с народной артисткой России Ларисой Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, а покупательница - 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье - лишилась жилья и денег, оставшись с ипотекой. 27 ноября решение по делу подтвердил кассационный суд, после чего Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который уже истребовал дело для рассмотрения из нижестоящей инстанции.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на данные основателя крупной девелоперской компании Baza Development Марка Завадовского, за год в России по "схеме Долиной" продавцы смогли оспорить уже более 3 тыс. сделок. По словам эксперта, это создает дополнительные риски для приобретения квартир на вторичном рынке, и для части покупателей они становятся решающими в пользу того, чтобы приобрести жилье в новостройке или вовсе отложить покупку до тех пор, пока, например, вопрос не будет решен на уровне законодательства.

В Госдуме на ситуацию отреагировали созданием антикризисной рабочей группы по защите прав граждан при сделках с недвижимостью. Первое заседание группы пройдет 17 декабря в формате открытого круглого стола с участием ведущих юристов и адвокатов, специализирующихся на жилищных спорах, представителей Росреестра, Минюста и банковского сектора, депутатов профильных комитетов Госдумы, представителей страховых организаций, правозащитников и авторитетных блогеров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе создателя рабочей группы, депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, на круглый стол приглашена и Лариса Долина.

При этом имеют место прецеденты, когда суд решает вернуть одновременно и квартиру обманутому продавцу, и деньги - покупателю. Так, Петроградский суд Санкт-Петербурга минувшей осенью удовлетворил гражданский иск актера Кирилла Ульянова и признал недействительной сделку купли-продажи его квартиры на Петроградской стороне, при этом обязал покупательницу вернуть жилье, а самого актера - полученные за нее 19,5 млн рублей. Суд установил, что мужчина действительно продал квартиру под "манипулятивным воздействием" неизвестных, а покупательница добросовестно заплатила Ульянову деньги.