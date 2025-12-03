Для Воронежа объявили угрозу непосредственного удара БПЛА

Аналогичный режим был объявлен и для Нововоронежа, а ранее - для Бутурлиновского и Лискинского районов

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА объявлена для Воронежа, в городе работают системы оповещения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Воронеж - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА - сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - написал глава региона.

Аналогичный режим был объявлен и для Нововоронежа, а ранее - для Бутурлиновского и Лискинского районов Воронежской области.