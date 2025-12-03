"Страна": одессит взорвал три гранаты в жилом доме

Информация о пострадавших не приводится

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мужчина взорвал три боевых гранаты в жилом доме в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание "Страна".

По его данным, на месте инцидента работают спасатели и врачи. Информация о пострадавших не приводится.

На Украине часто происходят инциденты в связи с неконтролируемым оборотом оружия. Эта проблема лишь усугубилась, когда в феврале 2022 года украинские власти начали раздавать его всем желающим. Глава МВД Игорь Клименко признавал, что в стране растет число преступлений, в частности "связанных с оружием", и их будет становиться больше.