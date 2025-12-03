В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА ранена женщина

Пострадавшую доставили в больницу

ВОРОНЕЖ, 3 декабря. /ТАСС/. Женщина ранена в результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

"В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов ранение получила 46-летняя женщина. Она уже госпитализирована в районную больницу", - написал глава региона в Telegram-канале.

Также обломками сбитого беспилотника в одной из квартир выбило окна, получил повреждения легковой автомобиль. Всего над территорией региона с момента объявления режима опасности БПЛА силами ПВО обнаружены и уничтожены три беспилотника.

Непосредственная угроза удара БПЛА сохраняется в Воронеже, Нововоронеже, Лискинском и Бутурлиновском районах, на остальной территории региона - опасность атаки БПЛА.