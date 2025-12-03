В Левашинском районе Дагестана в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 декабря./ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Левашинском районе Дагестана, сообщает МВД республики.

"На 111 км автодороги "Махачкала-Верхний Гуниб", в Левашинском районе, 62-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ-2106", не справившись с управлением, столкнулся с автомобилем "КАМАЗ" под управлением 35-летнего местного жителя. В результате ДТП водитель "ВАЗ 2106" и его пассажиры в возрасте 63, 65 и 68 лет были доставлены в больницу, где в последующем один из пассажиров умер, не приходя в сознание",- говорится в сообщении.