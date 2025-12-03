В Ульяновской области в ДТП с большегрузом погибли три человека

По предварительным данным, Lada Kalina выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем DAF

УЛЬЯНОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Авария с участием большегруза и легкового автомобиля произошла на трассе в Ульяновской области, в результате погибли три человека. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

"В результате ДТП водитель автомашины Lada Kalina и двое пассажиров (женщина 1996 года рождения, женщина 1974 года рождения) скончались на месте", - говорится в сообщении.

Авария произошла 3 декабря около 23:30 (22:30 мск) на 232-м км автодороги "Подъезд к городу Ульяновску от автодороги M-5 "Урал". По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем DAF в составе полуприцепа. После этого большегруз съехал в кювет с последующим возгоранием.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.