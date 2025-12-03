В Приморье возбудили дело о контрабанде морского ежа на 107 млн рублей

Участников организованной группы задержали в Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении организованной группы из шести человек, подозреваемой в контрабанде морских ежей и уклонении от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по региону.

"По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год на территории Приморского края, в том числе в акватории поселка Преображение, фигуранты в составе организованной группы осуществляли недостоверное декларирование стратегически важных биоресурсов - серого и черного морского ежа. Общая сумма незаконно перемещенных через таможенную границу Евразийского экономического союза в иностранное государство водных биологических ресурсов превышает 107 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с мая по декабрь 2024 года подозреваемые внесли в таможенные декларации заведомо ложные сведения о стоимости партий морского ежа, в результате чего уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму почти 3 млн рублей.

Участников организованной группы задержали на территории Сахалинской области.