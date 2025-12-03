Врача, продававшего кетамин Мэттью Перри, приговорили к 2,5 года тюрьмы

Сальвадор Пласенсия признал свою вину

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы врача Сальвадора Пласенсию, незаконно поставлявшего кетамин американскому актеру Мэттью Перри. Об этом сообщил аппарат прокурора Центрального округа штата Калифорния.

"Бывший врач из города Санта-Моника (штат Калифорния) был приговорен сегодня к 30 месяцам заключения в федеральной тюрьме за то, что неоднократно продавал кетамин актеру и писателю Мэттью Перри, хотя знал о наркотической зависимости Перри", - говорится в сообщении.

Пласенсия ранее признал свою вину. По его свидетельству, в конце сентября 2023 года один из пациентов познакомил его с Перри, представив того как известного человека, которому нужен кетамин и который готов платить за него тысячи долларов. На протяжении нескольких недель Пласенсия покупал вещество у другого врача - Марка Чавеса, а затем продавал ампулы актеру. "Пласенсия решил воспользоваться уязвимостью Перри ради получения прибыли вместо того, чтобы поступить так, как было бы лучше для Перри, который боролся с зависимостью большую часть своей жизни", - убеждена сторона обвинения.

Чавес ранее также признал свою вину в нелегальной продаже кетамина. Вынесение приговора назначено на 17 декабря.

Тело Перри, умершего в возрасте 54 лет, нашли 28 октября 2023 года в его доме в штате Калифорния. Больше всего он запомнился зрителям по роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья" (Friends, 1994-2004). Согласно результатам токсикологической экспертизы, Перри проходил терапию кетамином для лечения психических расстройств более чем за неделю до своей гибели. Однако обнаруженное в его организме вещество было получено не в результате лечения.