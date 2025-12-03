Одного из исполнителей теракта в "Крокусе" обнаружили в лесу с помощью квадрокоптера

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Свидетели по уголовному делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл" рассказали в ходе опроса в суде, что одного из террористов, преследуемых полицейскими, удалось обнаружить в лесу и задержать с помощью квадрокоптера. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.

"В ходе допроса по видеосвязи из Брянска один из сотрудников полиции, который принимал участие в задержании боевиков, пояснил, что для поиска и обнаружения сбежавшего в лес четвертного террориста правоохранительными органами был использован квадрокоптер", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сначала силовики задержали двух террористов, а двух сбежавших в лес "разыскиваемых мужчин стали преследовать двое сотрудников полиции". В результате погони полицейские догнали и задержали третьего боевика, а "четвертый побежал дальше в лес".

"Когда нашли и четвертого, в это место выдвинулись сотрудники полиции, которые его задержали в том месте, где показал ранее засекший террориста квадрокоптер, направленный правоохранителями на поиски беглеца", - резюмировал участник процесса.

В конце августа свидетель по делу о теракте в "Крокусе" рассказывал, что в ходе опроса один из террористов, преследуемый сотрудниками ДПС, залез в лесу на дерево, которое пришлось спилить, чтобы задержать его. В суде тогда были опрошены сотрудники ДПС двух экипажей, принимавших участие в погоне за исполнителями теракта. В ходе этого опроса в судебном заседании сотрудник ДПС пояснял, что всех задержанных в результате погони сотрудники правоохранительных органов передали сотрудникам ФСБ России, которые также выехали на место задержания.

Теракт в "Крокусе" был совершен 22 марта 2024 года. По данным СК, его жертвами стали 149 человек. После теракта четверо исполнителей - Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни (внесены в перечень террористов в РФ) - попытались скрыться на Украине, но были задержаны на территории Брянской области и доставлены в Москву. Позднее были задержаны и их соучастники.