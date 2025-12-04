В Приморье загорелся заброшенный цирк

В ликвидации огня участвуют 34 человека и 12 единиц техники

© Telegram-канал ГУ МЧС России по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 4 декабря. /ТАСС/. Специалисты тушат возгорание, возникшее в неэксплуатируемом здании цирка в Уссурийске. Открытое горение ликвидировано на площади 700 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Сегодня в 01:04 (18:04 мск среды) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого ранее горевшего здания цирка на улице Чичерина. <...> В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 700 кв. м, проводится разборка и проливка конструкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные работали на месте уже через четыре минуты после получения сигнала. На момент их прибытия здание полностью сгорело изнутри, произошло обрушение крыши.

Ликвидацией возгорания занимаются 34 человека, задействовано 12 единиц техники.