Чичваркину грозит 50 тыс. рублей штрафа за нарушение правил иноагента

Заседание суда назначили на 23 декабря

Редакция сайта ТАСС

Евгений Чичваркин © AP Photo/ Tim Ireland

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Штраф в размере 50 тыс. рублей вновь грозит бизнесмену Евгению Чичваркину (признан в РФ иноагентом, внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в Дорогомиловском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В Дорогомиловский суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах), в отношении Е. А. Чичваркина", - говорится в сообщении.

По этой норме закона ему грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Дата заседания суда назначена на 23 декабря.

Почти год назад Гагаринский суд Москвы признал его виновным по той же административной статье и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, как сообщалось ранее, 8 декабря Дорогомиловский суд начнет слушать заочно уголовное дело в отношении Чичваркина, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иноагента. 51-летний Чичваркин обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Он объявлен в розыск.

Позиция следствия

Как установило следствие, в июле 2024 года Чичваркин, находясь за пределами РФ, разместил в одной из социальных сетей публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Также предприниматель, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ, в апреле 2025 года опубликовал в одном из видеохостингов видео и комментарии без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом.

Минюст РФ признал Чичваркина иноагентом в июне 2022 года. В разделе реестра министерства об иноагентах "Информация об осуществлении политической деятельности и (или) целенаправленном сборе сведений" указана страна Украина.