В доход РФ обращены недвижимость и 22 млн рублей экс-сотрудника ФНС Соклакова

Решение никто пока не обжаловал

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Подмосковье обратил в доход государства 13 объектов недвижимости и более 22 млн рублей по гражданскому иску Генпрокуратуры РФ к бывшему заместителю начальника отдела камеральных проверок №4 инспекции ФНС России по Белгороду Анатолию Соклакову и членам его семьи. Как уточнил ТАСС один из участников процесса, это решение никто пока не обжаловал.

"Судом удовлетворены требования первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Анатолия Разинкина об обращении в доход РФ 13 объектов недвижимого имущества, приобретенных Соклаковым в период с 2007 по 2020 год с использованием своего служебного положения на руководящих должностях в УФНС России по Белгороду и Белгородской области из непредусмотренных законом источников и зарегистрированных на родственников и аффилированных лиц. Также взысканы денежные средства как эквивалент стоимости имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 года "О противодействии коррупции" доказательства его приобретения на законные доходы, отчужденного к моменту подачи искового заявления в суд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляции.

В свою очередь в пресс-службе Химкинского городского суда Московской области подтвердили ТАСС информацию о взыскании в доход РФ недвижимости и денег белгородского экс-чиновника. "В результате своих противоправных действий Соклаков приобрел в свою пользу недвижимость, стоимость которой по состоянию на февраль 2025 года составляет 309 183 125,04 рублей при общем доходе с 1 января 2006 года по 31 декабря 2018 года в размере 7 833 006,41 рублей. При этом до назначения в 2005 году Соклакова заместителем начальника отдела камеральных проверок №4 инспекции ФНС России по Белгороду ни у него самого, ни у членов его семьи дорогостоящего имущества не имелось", - говорится в сообщении.