Экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края осудили

Чиновника приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае назначил срок в колонии и штраф в 114 млн рублей бывшему заместителю регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Денису Пронкину за взятку. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Центральный районный суд города Хабаровска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Дениса Пронкина и исполнительного директора коммерческой организации Бориса Голдгамера. <...> Суд приговорил Пронкина к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 114 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на два года", - говорится в сообщении. Голдгамеру назначили штраф в размере 2,2 млн рублей.

Фигурантов признали виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

С 2021 по 2023 годы Пронкин и руководитель КГКУ "Хабаровскуправтодор" Евгений Зайцев получили от Голдгамера вознаграждение в виде денег и оказания услуг на общую сумму не менее 29 млн рублей. Взятка предназначалась за победу компании в конкурсных процедурах и заключение госконтрактов на выполнение ремонта автомобильных дорог Ванинского и Советско-Гаванского районов. Общая сумма взятки должна была быть намного больше - 57 млн рублей. Фигурантов задержали при передаче очередной суммы.

Производство по уголовному делу в отношении Зайцева приостановлено. Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, он отправился на СВО.