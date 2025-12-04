Территориальную подсудность рассмотрения дела Копайгородских определят 8 декабря

Следствие заинтересовано в проведении судебного разбирательства именно в Москве, считает адвокат семьи Елизавета Меткина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Верховный суд России 8 декабря определит территориальную подсудность рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины о получении взяток на 248 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат семьи Копайгородских Елизавета Меткина.

"Сейчас сложно утверждать, какое решение примет Верховный суд, который назначил дату рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры об определении подсудности уголовного дела на 8 декабря. По моей информации, следствие заинтересовано в проведении судебного разбирательства именно в Москве", - сказала собеседница агентства.

Как отмечали в Генпрокуратуре, материалы уголовного дела Копайгородских после утверждения обвинительного заключения были направлены для определения подсудности рассмотрения в Верховный суд РФ. По данным надзорного ведомства, чиновник при посредничестве супруги получил в 2022-2024 годах от представителей коммерческих организаций 248 млн рублей за создание благоприятных условий для развития бизнеса и общее покровительство.

Полученные средства, согласно материалам дела, Копайгородские легализовали путем приобретения недвижимости. Кроме того, по версии следствия, с января 2022 года по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил вверенное ему имущество в виде двух земельных участков в Сочи стоимостью не менее 26 млн рублей, которые были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.

Копайгородскому вменяется ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере) УК РФ. Его супруга обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 (пособничество в растрате в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупно размере), ч. 4 ст. 174.1 и ч. 2 ст. 309 (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью) УК РФ.

В материалах дела говорится, что Копайгородская в сентябре 2024 года склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью, а с ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через помощника Копайгородского Александра Пасунько, подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тыс. рублей. Пасунько также проходит по делу обвиняемым по ч. 2 ст. 309 УК РФ.

История дела

Копайгородский был главой Сочи с 11 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года, 25 сентября того же года он был заключен под стражу по делу о присвоении в особо крупном размере.

В Генпрокуратуре отмечали, что в ходе предварительного следствия Копайгородские активно оказывали противодействие расследованию.

Одновременно в Хостинском районном суде Сочи продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры к Копайгородскому и аффилированным с ним лицам об обращении в доход государства активов на 1,6 млрд рублей, включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, пять автомобилей, денежные средства и предметы роскоши.